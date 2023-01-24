Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре Улан-Удэ

Авария произошла на улице Куйбышева









Аварийный комиссар Батыр Артыков рассказал в своём telegram-канале, что устроивший аварию мужчина «собрал вереницу машин» и обещал, что «всё сделает» и «всё покроет».



- Что примечательно, он без прав и недавно лишался! Примерный ущерб, причинённый автомобилям – 350 тысяч рублей, – отметил аварком.





ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в центре Улан-Удэ, на улице Куйбышева, днём 24 января. Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, виновником стал 39-летний водитель «Истаны».По предварительным данным, мужчина сел за руль пьяным и совершил столкновение с двумя иномарками – «Тойотой» и «Хондой». В аварии никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.