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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре Улан-Удэ

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре Улан-Удэ
Происшествия, 
Авария произошла на улице Куйбышева 

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в центре Улан-Удэ, на улице Куйбышева, днём 24 января. Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, виновником стал 39-летний водитель «Истаны».

По предварительным данным, мужчина сел за руль пьяным и совершил столкновение с двумя иномарками – «Тойотой» и «Хондой». В аварии никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

 
Аварийный комиссар Батыр Артыков рассказал в своём telegram-канале, что устроивший аварию мужчина «собрал вереницу машин» и обещал, что «всё сделает» и «всё покроет».

- Что примечательно, он без прав и недавно лишался! Примерный ущерб, причинённый автомобилям – 350 тысяч рублей, – отметил аварком.

ДТП пьяная езда алкогольное опьянение

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