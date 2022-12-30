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Житель Бурятии с кулаками набросился на сотрудников ГИБДД

Житель Бурятии с кулаками набросился на сотрудников ГИБДД
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчину отправили в колонию

Ранее судимый житель Хоринского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В судебном заседании установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из неприязни к инспектору ГИБДД умышленно спровоцировал представителя власти на конфликт. Он схватил сотрудника полиции за форменное обмундирование и ударил в грудную клетку.

Во время задержания сотрудниками дорожно-патрульной службы, мужчина вновь нанёс удар в голову представителю власти, причинив ему лёгкий вред здоровью.

- Суд с учётом мнения государственного обвинителя, наличия непогашенных судимостей, в том числе за оскорбление представителя власти, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор суда не вступил в законную силу.
суд приговор прокуратура

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