Житель Бурятии с кулаками набросился на сотрудников ГИБДД

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину отправили в колонию



Ранее судимый житель Хоринского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».



В судебном заседании установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из неприязни к инспектору ГИБДД умышленно спровоцировал представителя власти на конфликт. Он схватил сотрудника полиции за форменное обмундирование и ударил в грудную клетку.



Во время задержания сотрудниками дорожно-патрульной службы, мужчина вновь нанёс удар в голову представителю власти, причинив ему лёгкий вред здоровью.



- Суд с учётом мнения государственного обвинителя, наличия непогашенных судимостей, в том числе за оскорбление представителя власти, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор суда не вступил в законную силу.

