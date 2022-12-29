29 декабря

28 декабря

Популярное

В Иркутской области возбудили дело из-за гибели троих детей на пожаре

В Иркутской области возбудили дело из-за гибели троих детей на пожаре
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Спастись удалось 15-летней девочке

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причина возгорания. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла утром 29 декабря в посёлка Маркова под Иркутском. В 07:25 в пожарно-спасательную службу очевидцы сообщили о том, что горит дом в микрорайоне Берёзовый. На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнём.

Самостоятельно выбраться удалось 15-летней девочке, которая осталась в доме за старшую.

В ходе тушения спасатели обнаружили в доме тела троих детей.

На месте происшествия работает первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Иркутской области Дмитрий Позовский, а также следственно-оперативная группа в составе следователей СК и следователей-криминалистов. 
пожар смерть причинение смерти по неосторожности

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Молодой забайкалец стащил одежду на глазах у сотрудников магазина
Молодой забайкалец стащил одежду на глазах у сотрудников магазина
Происшествия, 29.12.2022
Работники торгового зала не смогли его остановить
В Улан-Удэ по вине пьяного водителя столкнулись четыре машины
В Улан-Удэ по вине пьяного водителя столкнулись четыре машины
Происшествия, 29.12.2022
Машины врезались друг в друга «паровозиком»
Под Иркутском на пожаре погибли трое детей
Происшествия, 29.12.2022
Трагедия произошла в посёлке Маркова
В Бурятии насмерть сбили пешехода
В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия, 29.12.2022
Мужчина скончался на месте
В Бурятии Hyundai Solaris врезался в фуру
В Бурятии Hyundai Solaris врезался в фуру
Происшествия, 29.12.2022
ДТП произошло в Кабанском районе
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП на Селенгинском мосту
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП на Селенгинском мосту
Происшествия, 29.12.2022
Из-за ДТП образовалась огромная пробка
Директор школы в Забайкалье фиктивно устроила на работу мужа с сыном
Директор школы в Забайкалье фиктивно устроила на работу мужа с сыном
Происшествия, 29.12.2022
Общий объём причиненного ущерба составил 1,9 млн рублей.
Злоумышленники атакуют аккаунты жителей Бурятии в мессенджерах
Злоумышленники атакуют аккаунты жителей Бурятии в мессенджерах
Происшествия, 28.12.2022
Взломщики рассылают шок-контент в популярных мессенджерах
Улан-удэнка задушила экс-супруга на глазах у маленькой дочери
Улан-удэнка задушила экс-супруга на глазах у маленькой дочери
Происшествия, 28.12.2022
Убийца набросилась на мужчину, когда он уснул
В Бурятии браконьеры взяли на таран автомобиль госинспекторов
В Бурятии браконьеры взяли на таран автомобиль госинспекторов
Происшествия, 28.12.2022
Браконьеры охотились с ружьями и ослепляющими лучами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^