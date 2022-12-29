Спастись удалось 15-летней девочке
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причина возгорания. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла утром 29 декабря в посёлка Маркова под Иркутском. В 07:25 в пожарно-спасательную службу очевидцы сообщили о том, что горит дом в микрорайоне Берёзовый. На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнём.
Самостоятельно выбраться удалось 15-летней девочке, которая осталась в доме за старшую.
В ходе тушения спасатели обнаружили в доме тела троих детей.
На месте происшествия работает первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Иркутской области Дмитрий Позовский, а также следственно-оперативная группа в составе следователей СК и следователей-криминалистов.
В Иркутской области возбудили дело из-за гибели троих детей на пожаре
Происшествия, Фото:
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