Под Иркутском на пожаре погибли трое детей





Утром 29 декабря в пригородном посёлке Маркова под Иркутском произошёл страшный пожар, унёсший жизни троих детей.Очевидцы сообщили пожарным, что горит частный дом в микрорайоне Берёзовый, в 7:25.На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнём. Внутри горящего здания нашли тела троих погибших детей.- До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребёнком. По её словам, в горящем доме остались трое детей. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Открытое горение было ликвидировано в 8:27. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. На месте работают пять пожарных расчётов.В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося. С родственниками погибших работают психологи МЧС.