В Бурятии «кухонный боксёр» сломал бывшей жене ногу

Мужчина избил женщину, придя к ней на работу



В Бурятии сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Кабанскому району задержали скрывавшегося от полиции «кухонного бойца». 37-летний мужчина измывался над 34-летней бывшей сожительницей. Об этом деле рассказали в МВД по Бурятии.



Один из последних эпизодов произошёл в сентябре. К тому времени женщина уже ушла от сожителя-тирана. Их общий ребёнок остался жить с матерью, чем мужчина был недоволен. При этом сам он долгое время нигде не работал и, более того, злоупотребляет спиртным. Когда пара ещё жила вместе, семью фактически содержала женщина.



В конце сентября мужчина вернулся с вахты. После того, как немало выпил, решил поговорить с бывшей возлюбленной и приехал к ней на работу – в придорожное кафе.



Прямо в кафе он принялся избивать женщину. Конфликт пресёк хозяин заведения, который выгнал агрессивного мужчину на улицу. Однако успокоить нетрезвого мужчину не удалось: он вызвал женщину на улицу, где в ходе разговора продолжил наносить ей побои. В конфликт вновь вмешался владелец кафе.



Спустя пару недель пострадавшая обратилась в медучреждение: её мучили сильные боли в районе верхней трети бедренной кости. Врачи диагностировали закрытый перелом и передали информацию об этом в полицию.



Злоумышленник скрывался от полицейских, в том числе смог выехать на вахту. Он знал, что полиция ищет его и был уведомлён о повестках о вызове на допрос, приходящих по прописке. Однако в полицию так и не шёл.



Но в результате работы оперативников мужчину всё-таки удалось задержать.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести» Уголовного кодекса Российской Федерации.



Кроме того, в отношении подозреваемого уже расследуется уголовное дело – по факту угроз расправой своей бывшей супруге, когда пара была ещё вместе. В тот раз он истыкал женщину вилкой, угрожая при этом убить. Затем повторил угрозу уже в ванной комнате, где запер её и требовал молчать. В ту ночь он был задержан в первый раз.



МВД Бурятии призывает жителей: в случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в полицию. Член семьи, от которого исходит угроза, может быть привлечен к административной и уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «Истязание», «Угроза убийством», «Причинение тяжкого вреда здоровью» и другим. Привлечение к уголовной ответственности по этим статьям чаще всего помогает предотвратить более тяжкие преступления.

