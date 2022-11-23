В Бурятии из-за перекала печей происходят пожары





За сутки пожарно-спасательные подразделения республики реагировали на девять пожаров. В четырёх случаях причиной пожаров в жилом секторе стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. К счастью, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Так, около часа ночи 21 ноября произошёл пожар в частном доме в посёлке Сотниково Иволгинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела кровля и мансардный этаж дома. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.Кроме того, рано утром 21 ноября загорелся дощатый гараж в Октябрьском районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого пожарно-спасательного гараж был охвачен огнём, внутри находился погрузчик, существовала угроза соседним строениям. Пожар на площади 32 квадратных метров был ликвидирован за 30 минут, дальнейшего распространения огня не допущено.Также по причине печей горели брусовые бани в ДНТ Исток Иволгинского района и селе Новая Брянь Заиграевского района.Всего с начала 2022 года по этой причине произошёл 231 пожар, в результате которых погибли семь человек, ещё семь человек получили травмы.- Главное управление МЧС России по Республике Бурятия обращается к жителям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, не пренебрегать осторожностью во время эксплуатации печного отопления, а также не доверяйте топку печи несовершеннолетним, - обратились в ведомстве к жителям региона.