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В Иркутской области на «зебре» сбили 10-летнего мальчика

В Иркутской области на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Ребёнок получил ушибы

20 ноября около семи часов вечера в районе нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного напротив дома 107 по улице Ленина города Усолье-Сибирское, под колёса иномарки попал ребёнок.

По предварительным данным, водитель иномарки «Тойота Королла» наехал на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Для оказания медицинской помощи школьника доставили в детскую больницу, где врач осмотрел ребёнка и диагностировал у него ушибы, после чего несовершеннолетний был направлен домой.

Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и настоятельно рекомендуют снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу. При этом пешеходы обязаны переходить проезжую часть только в установленных местах, не забывая при этом убедиться в личной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
ДТП Иркутская область

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