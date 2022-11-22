В Иркутской области на «зебре» сбили 10-летнего мальчика

Ребёнок получил ушибы
20 ноября около семи часов вечера в районе нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного напротив дома 107 по улице Ленина города Усолье-Сибирское, под колёса иномарки попал ребёнок.
По предварительным данным, водитель иномарки «Тойота Королла» наехал на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Для оказания медицинской помощи школьника доставили в детскую больницу, где врач осмотрел ребёнка и диагностировал у него ушибы, после чего несовершеннолетний был направлен домой.
Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и настоятельно рекомендуют снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу. При этом пешеходы обязаны переходить проезжую часть только в установленных местах, не забывая при этом убедиться в личной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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