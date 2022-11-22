В Иркутской области на «зебре» сбили 10-летнего мальчика

Происшествия, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Ребёнок получил ушибы



20 ноября около семи часов вечера в районе нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного напротив дома 107 по улице Ленина города Усолье-Сибирское, под колёса иномарки попал ребёнок.



По предварительным данным, водитель иномарки «Тойота Королла» наехал на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Для оказания медицинской помощи школьника доставили в детскую больницу, где врач осмотрел ребёнка и диагностировал у него ушибы, после чего несовершеннолетний был направлен домой.



Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и настоятельно рекомендуют снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу. При этом пешеходы обязаны переходить проезжую часть только в установленных местах, не забывая при этом убедиться в личной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

