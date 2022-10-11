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В Иркутской области осудили подпольного оружейника

В Иркутской области осудили подпольного оружейника
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина отделался условным сроком

37-летнего жителя Боханского района Иркутской области осудили за незаконное изготовление оружия, боеприпасов и хранение взрывчатых веществ.

Следствие установило, что безработный мужчина самостоятельно модернизировал оружие и изготавливал боеприпасы кустарным методом. В сентябре 2021 года в его доме были найдены необходимые для производства инструменты и сам оружейный арсенал. Всего было изъято два пистолета Макарова, автомат Калашникова, обрез гладкоствольного ружья, 18 основный частей огнестрельного оружия, более 1100 патронов различного калибра и около 1,5 килограмм пороха.



Задержали оружейника полицейские и сотрудники УФСБ.

- В результате криминалистической экспертизы изъятое огнестрельное оружие, патроны и порох отнесены к категории самодельного нарезного короткоствольного и длинноствольного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Суд признал мужчину виновным по статьям «Незаконное хранение огнестрельного оружия, хранение и изготовление боеприпасов», «Незаконное хранение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации.


Мужчине назначено шесть лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Изъятое оружие уничтожено. 

оружие

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