Кража произошла возле бара
2 октября в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило сообщение о краже. 18-летняя девушка сообщила о том, что неизвестный украл её мобильный телефон неподалёку от бара. Телефон пропал из заднего кармана брюк, пока девушка с другими посетителями разнимала конфликтующих на улице молодых людей. Ущерб она оценила в 26,5 тысяч рублей.
Прибывшие на место полицейские опросили установили личность злоумышленника. Вор был задержан возле дома своего друга на Левом берегу.
- Злоумышленником оказался 18-летний студент колледжа. Он сознался в преступлении, рассказав, что разнимая дерущихся, он заметил в кармане брюк девушки телефон, и незаметно вынул его. Уйдя за угол заведения, злоумышленник достал из чехла находящиеся там 1,5 тысячи рублей, избавился от банковских карт, и вернулся в бар. Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался, - сообщили в МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Улан-удэнку обокрали, когда она разнимала дерущихся людей
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