03 октября

02 октября

Популярное

Улан-удэнку обокрали, когда она разнимала дерущихся людей

Улан-удэнку обокрали, когда она разнимала дерущихся людей
Происшествия, 
Кража произошла возле бара

2 октября в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило сообщение о краже. 18-летняя девушка сообщила о том, что неизвестный украл её мобильный телефон неподалёку от бара. Телефон пропал из заднего кармана брюк, пока девушка с другими посетителями разнимала конфликтующих на улице молодых людей. Ущерб она оценила в 26,5 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские опросили установили личность злоумышленника. Вор был задержан возле дома своего друга на Левом берегу.

- Злоумышленником оказался 18-летний студент колледжа. Он сознался в преступлении, рассказав, что разнимая дерущихся, он заметил в кармане брюк девушки телефон, и незаметно вынул его. Уйдя за угол заведения, злоумышленник достал из чехла находящиеся там 1,5 тысячи рублей, избавился от банковских карт, и вернулся в бар. Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался, - сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии браконьеры заставляют косуль мучительно умирать
В Бурятии браконьеры заставляют косуль мучительно умирать
Происшествия, 03.10.2022
Во время миграции животные попадают в коварно расставленные петли
В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей
В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей
Происшествия, 03.10.2022
Лес незаконно рубили в отдалённой болотистой местности
В Улан-Удэ вор дважды залезал в дом бывшей возлюбленной
В Улан-Удэ вор дважды залезал в дом бывшей возлюбленной
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек ходил на кражи по ночам
В Селенгинском районе Бурятии пять дней подряд будут отключать свет
В Селенгинском районе Бурятии пять дней подряд будут отключать свет
Происшествия, 03.10.2022
Электричество планируют отключать в рабочие часы
Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Происшествия, 03.10.2022
Следователи начали доследственную проверку после страшного пожара
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
Происшествия, 03.10.2022
Девушка не могла идти сама, так как у неё на ноге гипс
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек собрал коноплю в пригородном районе
В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля
В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек залез в незапертые автомобили
На трассе «Байкал» в ДТП с грузовиком погибли два человека
Происшествия, 03.10.2022
Грузовик, перевозивший мясо, врезался в бетонное ограждение
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
Происшествия, 03.10.2022
Ревнивец расправился с мужчиной двумя ударами ножа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^