Житель Бурятии пошёл на кражу через несколько дней после освобождения

Мужчина рассчитался в магазинах найденной банковской картой



В мае житель Кяхтинского района Бурятии на земле нашёл банковскую карту, оснащённую функцией бесконтактной оплаты. После этого он купил в магазине продукты и спиртные напитки на общую сумму 4038 рублей.



В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместил ущерб потерпевшему в полном объёме.



- С учётом личности подсудимого, совершившего преступление в период непогашенных судимостей за совершение преступлений против собственности, при условно-досрочном освобождении, через несколько дней после освобождения из мест лишения свободы, тяжесть и общественную опасность преступлений, суд пришёл к выводу, что предыдущее наказание оказалось недостаточным для исправления гр. Х., в связи с чем ему было назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима,- сообщает пресс-служба суда.



Приговор не вступил в законную силу.

