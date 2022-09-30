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В Бурятии во время «краснокнижного» рейда поймали браконьеров

В Бурятии во время «краснокнижного» рейда поймали браконьеров
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Материалы административных протоколов передали в суд

Сотрудники Бурприроднадзора в эти дни работают в Окинском районе Бурятии. Здесь государственные инспекторы обследуют места обитания краснокнижных животных и территории произрастания редких растений.

Так, специалисты обследовали местность вдоль реки Китой. Они определили координаты проживания снежного барса, места произрастания краснокнижных растений: каравана гривастая, рододендрона. Инспекторы заметили на горах следы сибирских козерогов, а также след снежного барса. Сибирский козерог - это основной вид рациона питания снежных барсов. А это значит, что снежные барсы (хоть их можно пересчитать по пальцам) всё ещё обитают в Бурятии.

Полученные данные понадобятся для дальнейшего изучения редких видов флоры и фауны Бурятии.


Также специалисты Бурприроднадзора провели рейды по охотничьему надзору. Около озера Тунку-Нур и у реки Китой они обнаружили двух браконьеров с огнестрельным оружием, без разрешения на охоту и охотничьего билета.

Был составлен административный протокол за нарушение правил охоты. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.

Нарушителям грозит штраф до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

браконьерство

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