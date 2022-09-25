В Бурятии столкнулись мотоцикл и легковушка

После осмотра медиками водитель мотоцикла был отпущен домой



22 сентября около 15.55 часов 24-летний водитель мотоцикла без права управления совершил столкновение с машиной «Тойота». Об аварии рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7».



В результате происшествия водитель мотоцикла доставлен в Гусиноозерскую ЦРБ. После осмотра медиками молодой человек был отпущен домой.

