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В Бурятии столкнулись мотоцикл и легковушка

В Бурятии столкнулись мотоцикл и легковушка
Происшествия,  Фото:группа «Селенга-инфо.24/7»
После осмотра медиками водитель мотоцикла был отпущен домой

22 сентября около 15.55 часов 24-летний водитель мотоцикла без права управления совершил столкновение с машиной «Тойота». Об аварии рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7».

В результате происшествия водитель мотоцикла доставлен в Гусиноозерскую ЦРБ. После осмотра медиками молодой человек был отпущен домой. 
ДТП

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