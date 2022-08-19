Два лесных пожара потушили в Бурятии

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства, из архива

С огнём справились в первые часы



За прошедшие сутки, 18 августа, в Бурятии возникло два лесных пожара – в Заиграевском и Тарбагатайском районах. Они произошли из-за неосторожного людей обращения с огнём и перехода огня с земель иных категорий, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работало 23 сотрудника лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано восемь единиц лесопожарной техники.



Всего огонь прошёл 0,26 га. Все пожары ликвидированы в первые часы.



В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.



