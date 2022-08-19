С огнём справились в первые часы
За прошедшие сутки, 18 августа, в Бурятии возникло два лесных пожара – в Заиграевском и Тарбагатайском районах. Они произошли из-за неосторожного людей обращения с огнём и перехода огня с земель иных категорий, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работало 23 сотрудника лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано восемь единиц лесопожарной техники.
Всего огонь прошёл 0,26 га. Все пожары ликвидированы в первые часы.
В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, Фото:
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