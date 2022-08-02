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В Агинском округе выявили бешенство

В Агинском округе выявили бешенство
Происшествия,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Опасное заболевание нашли только у одного животного

Карантин по бешенству установили в одном из населённых пунктов Агинского района Забайкальского края. Собака попала на придомовую территорию местного жителя. Мужчина смог остановить больное животное и обратился на ветеринарную станцию.

- Диагноз подтверждён лабораторно. Проводятся необходимые ветеринарные мероприятия. Животное не успело укусить мужчину, была вероятность передачи инфекции со слюной. Однако агинчанина осмотрели медики, он здоров, - рассказал руководитель Госветслужбы Андрей Лим.

Сейчас в населённом пункте проводится вакцинация всего восприимчивого поголовья. Владельцам собак, кошек и всех сельскохозяйственных животных необходимо предоставлять ветеринарным врачам животных для прививки. Это поможет не допустить появления новых случаев заболевания.

- Ветеринарные врачи напоминают, что вакцинировать животных против бешенства необходимо ежегодно. Это можно сделать на любой ветеринарной станции региона. Вакцина против опасного заболевания бесплатная, необходимо только заплатить за расходный материал, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкалья.

Добавим, бешенство – особо опасное, инфекционное заболевание. Протекает с тяжёлым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, летальным исходом.
бешенство ветеринарная служба Агинский Бурятский округ

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