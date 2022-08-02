Опасное заболевание нашли только у одного животного
Карантин по бешенству установили в одном из населённых пунктов Агинского района Забайкальского края. Собака попала на придомовую территорию местного жителя. Мужчина смог остановить больное животное и обратился на ветеринарную станцию.
- Диагноз подтверждён лабораторно. Проводятся необходимые ветеринарные мероприятия. Животное не успело укусить мужчину, была вероятность передачи инфекции со слюной. Однако агинчанина осмотрели медики, он здоров, - рассказал руководитель Госветслужбы Андрей Лим.
Сейчас в населённом пункте проводится вакцинация всего восприимчивого поголовья. Владельцам собак, кошек и всех сельскохозяйственных животных необходимо предоставлять ветеринарным врачам животных для прививки. Это поможет не допустить появления новых случаев заболевания.
- Ветеринарные врачи напоминают, что вакцинировать животных против бешенства необходимо ежегодно. Это можно сделать на любой ветеринарной станции региона. Вакцина против опасного заболевания бесплатная, необходимо только заплатить за расходный материал, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкалья.
Добавим, бешенство – особо опасное, инфекционное заболевание. Протекает с тяжёлым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, летальным исходом.
В Агинском округе выявили бешенство
Происшествия, Фото:
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