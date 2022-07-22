В Улан-Удэ на пожаре в «Двух китах» эвакуировались 172 человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар произошёл незадолго до обеденного времени



22 июля в Улан-Удэ произошёл пожар в здании «Двух китов» на улице Барнаульская.



- В 11:50 поступило сообщение о задымлении в вентиляционной шахте производственного здания по улице Барнаульская. До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 172 человека. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Сейчас загорание в вентиляционной шахте ликвидировано на площади 2 кв. м, пожарные проводят проливку.



На месте работают 20 пожарных и шесть единиц техники.



