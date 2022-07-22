Пожар произошёл незадолго до обеденного времени
22 июля в Улан-Удэ произошёл пожар в здании «Двух китов» на улице Барнаульская.
- В 11:50 поступило сообщение о задымлении в вентиляционной шахте производственного здания по улице Барнаульская. До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 172 человека. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Сейчас загорание в вентиляционной шахте ликвидировано на площади 2 кв. м, пожарные проводят проливку.
На месте работают 20 пожарных и шесть единиц техники.
В Улан-Удэ на пожаре в «Двух китах» эвакуировались 172 человека
Происшествия, Фото:
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