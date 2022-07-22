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В Улан-Удэ на пожаре в «Двух китах» эвакуировались 172 человека

В Улан-Удэ на пожаре в «Двух китах» эвакуировались 172 человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл незадолго до обеденного времени

22 июля в Улан-Удэ произошёл пожар в здании «Двух китов» на улице Барнаульская.

- В 11:50 поступило сообщение о задымлении в вентиляционной шахте производственного здания по улице Барнаульская. До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 172 человека. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Сейчас загорание в вентиляционной шахте ликвидировано на площади 2 кв. м, пожарные проводят проливку.

На месте работают 20 пожарных и шесть единиц техники.

пожар

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