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Читинец незаконно вырубил лес почти на три миллиона рублей

Читинец незаконно вырубил лес почти на три миллиона рублей
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Древесину он использовал для строительства и отопления дома

Полицейские Читы в ходе рейда задержали в районе посёлка Рудник Кадала 52-летнего местного жителя. Его застали за незаконной рубкой деревьев.

Мужчина спилил 164 лиственницы, причинив ущерб лесному фонду на сумму свыше 2,8 млн рублей. На месте незаконной рубки полицейские изъяли бензопилу и мотоцикл.


В ходе расследования выяснилось, что читинец рубил деревья на протяжении нескольких месяцев, распиливая стволы на брёвна и чурки.

Ночью он аккуратно вывозил древесину на мотоцикле с коляской. Затем использовал незаконно вырубленный лес для строительства и отопления дома. Часть заготовленных деревьев была изъята.

- В отношении читинца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
черные лесорубы Лес

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