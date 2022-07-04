Читинец незаконно вырубил лес почти на три миллиона рублей





Полицейские Читы в ходе рейда задержали в районе посёлка Рудник Кадала 52-летнего местного жителя. Его застали за незаконной рубкой деревьев.Мужчина спилил 164 лиственницы, причинив ущерб лесному фонду на сумму свыше 2,8 млн рублей. На месте незаконной рубки полицейские изъяли бензопилу и мотоцикл.В ходе расследования выяснилось, что читинец рубил деревья на протяжении нескольких месяцев, распиливая стволы на брёвна и чурки.Ночью он аккуратно вывозил древесину на мотоцикле с коляской. Затем использовал незаконно вырубленный лес для строительства и отопления дома. Часть заготовленных деревьев была изъята.- В отношении читинца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.