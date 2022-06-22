Мужчину задержали на выходе из здания
21 июня мужчина, находясь в здании МВД по улице Мокрова в Улан-Удэ, заявил об угрозе взрыва здесь. Посетитель, по предварительной информации, был пьян.
Стражи порядка задержали его на выходе из здания. Информацию для проверки передали в Росгвардию.
- В результате обследования здания сотрудниками инженерно-технических подразделений ОМОН Росгвардии опасных предметов не обнаружено. 62-летний гражданин, сообщивший ложные сведения, доставлен в орган внутренних дел, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Проводится проверка, по итогам которой будет принято правовое решение.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2022 года в Улан-Удэ осудили мужчину, который «заминировал» кафе «Шашлыкоff» на Саянах. Он был признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст. 207 УК РФ).
Пьяный улан-удэнец сообщил об угрозе взрыва в полиции
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