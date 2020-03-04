Пьяный мужчина «заминировал» «Шашлыкоff» из такси
Железнодорожный районный суд признал улан-удэнца виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст. 207 УК РФ).
28 сентября 2019 года пьяный мужчина, находившийся в машине такси, из хулиганских побуждений позвонил на номер «02». Он сообщил о том, что в кафе «Шашлыкоff» на Саянах в пакете якобы находится взрывное устройство. Горожанин для звонка воспользовался телефоном таксиста.
На место прибыли сотрудники полиции, ОМОН, специалисты Территориального центра медицины катастроф, пожарные. В ходе проверки помещения кафе подозрительных предметов, содержащих в себе взрывчатые вещества, не нашли.
В качестве смягчающих обстоятельств суд признал полное признание вины мужчиной, раскаяние в содеянном. У подсудимого на иждивении находятся несовершеннолетние дети, а также отец-инвалид 1 группы. Хулиган полностью возместил материальный ущерб.
Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», кафе на Терешковой оцепили вечером, всех посетителей эвакуировали.
- Кафе проверяли на наличие опасных предметов. Информация не подтвердилась, - сообщали тогда в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнца осудили за «бомбу» в кафе «Шашлыкоff»
Происшествия, Фото:
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