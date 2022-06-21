С 60-летним мужчиной расправилась его молодая сожительница
19 июня в улусе Санага Закаменского района Бурятии был убит 60-летний мужчина. Его зарезала 30-летняя сожительница, разозлившаяся на пощёчину, которую он отвесил её маленькой дочери.
- По данным следствия, мужчина проживал в своём доме с молодой сожительницей. Семейная пара вместе нередко употребляли спиртное. Вечером 19 июня между пьяными сожителями из-за незначительного спора произошла ссора, переросшая в потасовку. Мужчина нанёс сожительнице удары кулаками по всем частям тела и дал её девятилетней дочери, попавшейся под руку, пощёчину. В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в живот противнику, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
После этого раненый лёг на кровать, а вскоре скончался.
Осознав, что убила сожителя, женщина позвонила знакомой и попросила её вызвать скорую помощь. Затем в доме дождалась приезда следственно-оперативной группы.
На допросе она дала подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Ей предъявлено обвинение в убийстве.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. Следствие будет настаивать на заключении под стражу, так как женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности.
Жительница Бурятии убила сожителя, давшего пощёчину дочери
Происшествия, Фото:
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