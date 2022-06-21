 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 июня

20 июня

Популярное

Жительница Бурятии убила сожителя, давшего пощёчину дочери

Жительница Бурятии убила сожителя, давшего пощёчину дочери
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
С 60-летним мужчиной расправилась его молодая сожительница

19 июня в улусе Санага Закаменского района Бурятии был убит 60-летний мужчина. Его зарезала 30-летняя сожительница, разозлившаяся на пощёчину, которую он отвесил её маленькой дочери.

- По данным следствия, мужчина проживал в своём доме с молодой сожительницей. Семейная пара вместе нередко употребляли спиртное. Вечером 19 июня между пьяными сожителями из-за незначительного спора произошла ссора, переросшая в потасовку. Мужчина нанёс сожительнице удары кулаками по всем частям тела и дал её девятилетней дочери, попавшейся под руку, пощёчину. В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в живот противнику, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

После этого раненый лёг на кровать, а вскоре скончался.

Осознав, что убила сожителя, женщина позвонила знакомой и попросила её вызвать скорую помощь. Затем в доме дождалась приезда следственно-оперативной группы.

На допросе она дала подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Ей предъявлено обвинение в убийстве.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. Следствие будет настаивать на заключении под стражу, так как женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии возле Байкала устроили огромную свалку
В Бурятии возле Байкала устроили огромную свалку
Происшествия, 21.06.2022
Кучи мусора обнаружили в популярной у отдыхающих местности
У жителя Улан-Удэ украли дорогую цепочку во время драки
У жителя Улан-Удэ украли дорогую цепочку во время драки
Происшествия, 21.06.2022
Драка произошла между посетителями ресто-клуба
Водитель в Бурятии врезался в лошадей
Водитель в Бурятии врезался в лошадей
Происшествия, 21.06.2022
Травмы получили двое юных пассажиров
В Улан-Удэ собака напала на мужчину возле детского сада
В Улан-Удэ собака напала на мужчину возле детского сада
Происшествия, 21.06.2022
Возле детского сада давно бегают стаи собак
В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировали 30 человек
В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировали 30 человек
Происшествия, 21.06.2022
Огонь на дом перекинулся с кладовок  
В Бурятии микроавтобус сбил велосипедиста
В Бурятии микроавтобус сбил велосипедиста
Происшествия, 21.06.2022
ДТП произошло на федеральной трассе
В Улан-Удэ транспортная полиция ищет участников конфликта
В Улан-Удэ транспортная полиция ищет участников конфликта
Происшествия, 21.06.2022
Подробности конфликта устанавливаются и пока точно неизвестны
В Бурятии молодой водитель сбил пенсионерку
В Бурятии молодой водитель сбил пенсионерку
Происшествия, 21.06.2022
Пострадавшую доставили в больницу
В Гусиноозёрске вновь затопило «Арбат»
В Гусиноозёрске вновь затопило «Арбат»
Происшествия, 21.06.2022
Ливнёвки на пешеходной улице не справились с дождём
Приёмная кампания в Бурятии началась с DDoS-атак
Приёмная кампания в Бурятии началась с DDoS-атак
Происшествия, 21.06.2022
Сайты бурятских вузов подверглись хакерской атаке  
В Бурятии потушили грозовой пожар
В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия, 21.06.2022
Возгорание ликвидировали в первые часы
В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 5,1 млн
В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 5,1 млн
Происшествия, 21.06.2022
Преступникам грозит до семи лет колонии 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^