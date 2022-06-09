Вора поймали сотрудники вневедомственной охраны
В полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что неизвестный украл велосипед белого цвета со стоянки велопроката на улице Корабельная.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили ориентировку на угнанный велосипед. Во время несения службы росгвардейцы на улице Банзарова заметили молодого человека, который ехал на похожем велосипеде.
- В ходе разбирательств было установлено, что подозреваемый совершил кражу. 17-летний парень сознался, что несколько минут назад заметил непристёгнутый велосипед на набережной реки Селенги и угнал его. Похищенный велосипед, стоимостью 35 тысяч рублей, изъят и передан владельцу, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанный доставлен в полицию. Известно, что вор учится в колледже.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля в Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемых в кражах прокатных электросамокатов. Оба вора оказались безработными, им по 50 лет и 52 года.
В Улан-Удэ студент украл прокатный велосипед
Происшествия, Фото:
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