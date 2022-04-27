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Улан-удэнцы воруют прокатные электросамокаты

Улан-удэнцы воруют прокатные электросамокаты
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Электросамокаты, которые можно взять в аренду, украли с двух улиц

В Улан-Удэ полиция задержала подозреваемых в кражах прокатных электросамокатов.

- В апреле в полицию Железнодорожного района поступило два заявления от представителя организации, занимающейся прокатом и арендой товаров для отдыха, о хищении электросамокатов. Ущерб составил более 165 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Электросамокаты украли вечером и ночью с улиц Пржевальского и Октябрьской.

Полицейские раскрыли кражи. Задержаны безработные, прежде не судимые мужчины в возрасте 50 и 52 лет. Самокаты у них изъяли.

На мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
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