Электросамокаты, которые можно взять в аренду, украли с двух улиц
В Улан-Удэ полиция задержала подозреваемых в кражах прокатных электросамокатов.
- В апреле в полицию Железнодорожного района поступило два заявления от представителя организации, занимающейся прокатом и арендой товаров для отдыха, о хищении электросамокатов. Ущерб составил более 165 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Электросамокаты украли вечером и ночью с улиц Пржевальского и Октябрьской.
Полицейские раскрыли кражи. Задержаны безработные, прежде не судимые мужчины в возрасте 50 и 52 лет. Самокаты у них изъяли.
На мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнцы воруют прокатные электросамокаты
Происшествия, Фото:
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