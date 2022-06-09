23-летний улан-удэнец перевёл мошенникам более 400 тысяч











Жители Бурятии продолжают попадаться на уловки мошенников, об одном из таких случаев рассказали в пресс-службе республиканского МВД. Жертвой аферистов стал 23-летний улан-удэнец.Вечером 31 мая молодому человеку поступил звонок якобы от службы безопасности банка. Назвав улан-удэнца по имени и отчеству, собеседник сообщил, что мошенники в другом городе пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы обезопасить свои накопления, горожанину необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на безопасные счета.Для того, чтобы он поверил в происходящее, ему вскоре перезвонил мнимый сотрудник полиции. Он рассказал, что уже возбуждено уголовное дело, и молодой человек просто обязан помочь в поимке преступников, которыми могут также быть сотрудники банка.Звонивший предупредил, что при оформлении кредита сотрудники банка могут поинтересоваться о цели займа, и молодой человек должен обязательно запомнить данные этого сотрудника и передать ему.При этом мошенники использовали технологии IP-телефонии, которые позволяют имитировать телефонные номера, схожие с региональными. Так улан-удэнец проверил номер телефона в Интернете не усомнился в подлинности звонка.Молодой человек, действуя по указаниям звонивших, оформил несколько кредитов в разных банках, а также внёс личные накопления на сумму. Всего он перевёл более 430 тысяч рублей.Горожанин понял, что стал жертвой мошенников лишь на следующий день. Проезжая мимо полиции, он решил лично выяснить все обстоятельства якобы возбуждённого уголовного дела и обратился в дежурную часть. Полицейские объяснили улан-удэнцу, что он стал жертвой мошенников.Молодой человек рассказал свою историю в надежде, что его горький опыт убережет жителей республики от необдуманных действий.