В Бурятии объявят режим ЧС по дому, где ветром сорвало крышу







- Специалисты фонда выехали в Кяхту для организации капитального ремонта пострадавшего дома. Сейчас ведём активную работу одновременно с муниципалитетом, проектировщиками и подрядчиками, чтобы в кратчайшие сроки начать ремонт крыши данного дома. На крыше будут заменена стропильная система и кровля, - сообщил директор фонда капремонта Бурятии Тимур Цыренжапов.



Управляющая компания и администрация Кяхты сейчас должны подготовить пакет документов (среди них дефектная ведомость, где описан весь ущерб). Документы направят в фонд капремонта. Затем фонд примет решение об организации капремонта и заключил договор с подрядной организацией.



Также управляющей компании дана рекомендации в срочном порядке укрыть крышу во избежание затопления дома и осмотреть крыши соседних домов.



В выходные в Кяхту выезжал министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин. Во время его визита было принято решение, что для ремонта крыши администрации Кяхты необходимо объявить ЧС по этому дому. Это позволит фонду капремонта провести ремонт крыши в приоритетном порядке.





