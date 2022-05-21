В городе в Бурятии ветром сорвало крышу дома

В городе Кяхта в Бурятии ветром частично сорвало крышу дома по улице ДОС 215, 205. Очевидцы запечатлели на видео произошедшее, которое было опубликовано в телеграм-канале BLOG_KYAKHTA. На кадрах видна пыльная буря, а также дом, на котором разрушенная ветром крыша.
В местной группе «Кяхта-инфо. 24/7» сообщают, что на месте работают сотрудники УК «Жилищник». Определяется фронт работы.
Сегодня во второй половине дня было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили, что погода резко испортится. С утра было солнечно и жарко, однако позже сгустились тучи, поднялся сильный ветер. По данным Бурятского гидрометцентра, его порывы достигнут 25-28 м/с. Также ожидаются грозы, шквал, пыльные бури.