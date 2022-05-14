Ещё почти 300 человек получили травмы
За четыре месяца на дорогах Бурятии зарегистрировано 211 ДТП с пострадавшими. 28 человек погибли. Ещё 295 получили травмы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Практически каждое пятое ДТП (44 аварии) произошло с водителями, не имеющими прав.
Ещё в 33 случаях водители были пьяны.
С участием пешеходов произошло 47 ДТП, треть из которых – по вине самих пострадавших.
Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет пострадали в каждом восьмом ДТП. Травмы получил 31 ребёнок, один подросток погиб.
- При этом половина происшествий с участием детей – аварии, в которых травмы получили юные пассажиры, в том числе из-за пренебрежения детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности, - отметили в Госавтоинспекции.
Исходя из анализа, самым распространённым видом ДТП остаются столкновения транспортных средств (93 факта).
Наиболее аварийным днём стала суббота (38 происшествий), а меньше всего ДТП зафиксировано в среду (21 авария).
В Бурятии за четыре месяца ДТП унесли жизни 28 человек
Происшествия, Фото:
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