У мужчины нашли два пакета с коноплёй
В Бурятии суд признал виновным жителя Забайкальского края в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в крупном размере.
В декабре 2021 года сотрудники ГИБДД на трассе в Бичурском районе остановили автомобиль. Во время осмотра в машине обнаружили два полимерных мешка с коноплёй. Общая масса наркотика составила 2 750 г.
- Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии осудили забайкальца за наркотики
Происшествия, Фото:
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