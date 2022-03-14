В Иркутске отправили за решётку бывших сотрудников «Водоканал»

Дружба с подрядчиком привела к коррупционному преступлению
В Иркутске бывший начальник Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации МУП «Водоканал» и бывший заместитель главного инженера предстали перед судом. Они признаны виновными в покушении на получение взятки, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве, получении взятки должностным лицом в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следствием и судом установлено, что в 2018 году генеральный директор коммерческого предприятия заключил ряд договоров с МУП «Водоканал» на капитальный ремонт канализационных и водопроводных сетей на различных участках Иркутска. Со временем руководитель подрядной организации и должностные лица «Водоканала» сдружились. В дальнейшем это привело к коррупционному преступлению.
Подрядчик за взятку просил подписать необходимые документы по муниципальным контрактам. Такая договорённость устроила все стороны.
- В результате должностные лица МУП «Водоканал» за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ получали взятки в общей сумме около 650 тысяч рублей, кроме того обвиняемыми совершены мошеннические действия на сумму 950 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении.
Суд признал их виновными. Бывшему заместителю главного инженера МУП «Водоканал» назначили 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима и штраф в 1,5 млн рублей, его подельнику - 7 лет 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф 1,4 млн рублей. Предприниматель был осуждён ранее.
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