 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста

В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
По версии следствия, таможенник требовал 3,6 млн рублей от предпринимателя

Исполняющего обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста арестовали в Иркутске по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Также задержан его посредник, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовное дело по материалам УФСБ и отдела по противодействию коррупции Иркутской таможни.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь и.о. начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, вымогал взятку у директора одного из предприятий, осуществляющего экспорт лесоматериалов. Через посредника он требовал передать ему взятку в размере 3,6 млн рублей, ежемесячно передавая денежные средства по 300 тысяч рублей за совершение действий (бездействия) в пользу предприятия, за общее покровительство и попустительство по службе. Обвиняемый заведомо создавал условия, при которых директор предприятия был вынужден передать ему взятку с целью предотвращения последствий для бизнеса, - говорится в сообщении следственного управления.

Взяткополучатель и посредник были задержаны во время передачи взятки. По местам их жительства и работы проведены обыски.

Суд обвиняемого заключил под стражу, посредник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
взятка Таможня

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста
В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста
Происшествия, 26.01.2022
По версии следствия, таможенник требовал 3,6 млн рублей от предпринимателя
В Иркутской области возбудили дело после гибели матери и ребёнка на пожаре
В Иркутской области возбудили дело после гибели матери и ребёнка на пожаре
Происшествия, 26.01.2022
Выяснилось, что женщину ранее лишали родительских прав
В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине ГИБДД
В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине ГИБДД
Происшествия, 26.01.2022
Пьяный водитель хотел обвинить автоинспекторов в избиении. ВИДЕО
В Бурятии устроили погоню по ночному лесу за «чёрными» лесорубами
В Бурятии устроили погоню по ночному лесу за «чёрными» лесорубами
Происшествия, 26.01.2022
Во время погони водитель не раз создавал аварийные ситуации на лесной дороге
В Ангарске произошёл пожар в школе
В Ангарске произошёл пожар в школе
Происшествия, 26.01.2022
Загорелся кабинет физики
Жителя Забайкалья оштрафовали за незаконную добычу золота
Жителя Забайкалья оштрафовали за незаконную добычу золота
Происшествия, 26.01.2022
Мужчина добыл 9,5 гр золотосодержащего концентрата
Улан-удэнец, выйдя из колонии, повторил преступление на том же месте
Улан-удэнец, выйдя из колонии, повторил преступление на том же месте
Происшествия, 26.01.2022
Домушников поймали благодаря бдительным соседям
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 400 тысяч
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 400 тысяч
Происшествия, 26.01.2022
Мошенники продолжают наживаться крупными суммами
Житель Бурятии рассчитался в супермаркете «дублями»
Житель Бурятии рассчитался в супермаркете «дублями»
Происшествия, 26.01.2022
Мошенник отвлёк кассира и положил сувенирные деньги. ВИДЕО
В Улан-Удэ накажут женщину, чья собака напала на врача
В Улан-Удэ накажут женщину, чья собака напала на врача
Происшествия, 26.01.2022
На владелицу собаки, покусавшей педиатра, составили два протокола
На дорогах Бурятии с начала года погибли пять человек
На дорогах Бурятии с начала года погибли пять человек
Происшествия, 26.01.2022
Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^