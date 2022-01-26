По версии следствия, таможенник требовал 3,6 млн рублей от предпринимателя
Исполняющего обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста арестовали в Иркутске по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Также задержан его посредник, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Следователи возбудили уголовное дело по материалам УФСБ и отдела по противодействию коррупции Иркутской таможни.
- По версии следствия, обвиняемый, являясь и.о. начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, вымогал взятку у директора одного из предприятий, осуществляющего экспорт лесоматериалов. Через посредника он требовал передать ему взятку в размере 3,6 млн рублей, ежемесячно передавая денежные средства по 300 тысяч рублей за совершение действий (бездействия) в пользу предприятия, за общее покровительство и попустительство по службе. Обвиняемый заведомо создавал условия, при которых директор предприятия был вынужден передать ему взятку с целью предотвращения последствий для бизнеса, - говорится в сообщении следственного управления.
Взяткополучатель и посредник были задержаны во время передачи взятки. По местам их жительства и работы проведены обыски.
Суд обвиняемого заключил под стражу, посредник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста
Происшествия, Фото:
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