В Улан-Удэ неизвестный мужчина преследовал девочек

Родители девочек обратились в полицию



В районе станции Дивизионная в Улан-Удэ школьниц преследовал неизвестный мужчина. Инциденты произошли 18 и 19 января. В обоих случаях незнакомец сильно напугал девочек, но, к счастью, они успели скрыться с его глаз.



Родители девочек обратились в полицию с заявлением. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данным обращениям проводится проверка.



Известно, что девочки – ученицы начальной школы.



В паблике ves_ulan_ude_ подписчицы рассказали о других похожих случаях. По словам одной из них, в 20 «А» квартале двум первоклашкам улыбался подозрительный мужчина в чёрном. Сначала он сидел на качелях, а после пошёл к ним, махая варежкой. Перепуганные школьницы успели убежать.



Ещё один преследователь



Об ещё одном странном незнакомце рассказывали и другие пользователи. По их словам, плохо говорящий на русском языке мужчина пристаёт ко взрослым девушкам. Он просит показать адрес в навигаторе через телефонное приложение, а затем пристаёт. Девушки сообщили о случаях, которые произошли в микрорайоне ПВЗ, недалеко от сельскохозяйственной академии, возле общежития БГУ (на улице Сухэ-Батора), на улице Советская. Все случаи произошли в январе.



Одна из девушек подробно рассказала, как действовал мужчина.



- Подошёл парень с бородой, в чёрной куртке, одну руку почему-то прятал под рукав, плохо владел русским языком и настойчиво дал в руки свой телефон, чтобы я помогла ему с адресом. Он начал спрашивать моё имя и возраст, и лезть обниматься. Потом он якобы хотел посмотреть адрес дома и начал уходить в дворы, хотя его телефон был у меня в руках, видимо, хотел, чтобы я пошла за ним в дворы. Я оставалась на месте, он подошёл и снова пытался спросить моё имя и снова лез обниматься. Я испугалась, отдала телефон, сказала ему, что нужно идти прямо, а он свернул в сторону общежитий, - написала девушка.



И таких историй несколько. По словам девушек, парня не смущала даже толпа людей – он мог взять за руку и силой отводить в сторону: «На «Саянах» утром на работу пошла, при мне к девушке подошёл, спрашивал. Потом ко мне, та же история, приобнял, я была в шоке. Говорю: «Иди на остановку и там спрашивай», грубо уже начала говорить, не смутило то, что люди ходят».



Из этих сообщений сложился портрет молодого человека: мужчина кавказской внешности; плохо говорит на русском языке; одет в чёрную шапку, чёрную куртку и чёрные или тёмно-серые брюки; лицо худое и покрыто щетиной; глаза и губы узкие; руки шершавые; невысокого роста, примерно 170-175 см; на вид около 25 лет.



Пользователи Сети переживают и призывают быть горожанок осторожнее: «С каждым отказом будет походу всё настойчивее... Девушки, тётеньки, женщины, бабушки, женоподобные парни, будьте аккуратны», «Теперь спугнули его, надо было сразу ловить», «У нас как всегда, ждём пока случится непоправимое, а потом будем искать виноватого, не дай бог конечно, вот он может здесь сидит и читает это всё».

