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Житель Бурятии едва не убил знакомого из-за разговора о службе

Житель Бурятии едва не убил знакомого из-за разговора о службе
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина отделался условным сроком

Преступление произошло в январе в Северо-Байкальском районе Бурятии. Местный житель поссорился с мужчиной во время совместного распития спиртных напитков. Известно, что конфликт случился после разговора о службе в Вооружённых силах.

Нападавший нанёс один мощный удар, едва не убив своего оппонента.

В судебном заседании мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном. Также он заверить, что убивать знакомого не хотел.

Суд переквалифицировал дело со статьи о покушении на убийство на статью о причинении тяжкого вреда здоровью.

Подсудимый характеризуется посредственно, не работает, не женат, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее судим.

- Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.
причинение тяжкого вреда здоровью

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