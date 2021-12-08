Житель Бурятии едва не убил знакомого из-за разговора о службе

Мужчина отделался условным сроком



Преступление произошло в январе в Северо-Байкальском районе Бурятии. Местный житель поссорился с мужчиной во время совместного распития спиртных напитков. Известно, что конфликт случился после разговора о службе в Вооружённых силах.



Нападавший нанёс один мощный удар, едва не убив своего оппонента.



В судебном заседании мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном. Также он заверить, что убивать знакомого не хотел.



Суд переквалифицировал дело со статьи о покушении на убийство на статью о причинении тяжкого вреда здоровью.



Подсудимый характеризуется посредственно, не работает, не женат, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее судим.



- Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.

