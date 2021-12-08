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Житель Бурятии, помогая пенсионерке с тяжёлыми пакетами, обокрал её

Житель Бурятии, помогая пенсионерке с тяжёлыми пакетами, обокрал её
Происшествия, 
В Северобайкальске раскрыли августовскую кражу телефона

В Северобайкальске полицейские задержали подозреваемого в краже сотового телефона у пенсионерки, сообщает МВД по Бурятии.

В начале августа 71-летняя пенсионерка возвращалась домой с рынка на такси. Подъехав к дому, женщина заметила возле подъезда мужчину и попросила его донести тяжёлые пакеты с продуктами на третий этаж до квартиры. Мужчина сразу же согласился. В подъезде он заметил в кармане пенсионерки сотовый телефон и незаметно стащил его.

Телефон он на следующий день продал малознакомому местному жителю, у которого гаджет и был изъят.

Вором 38 летний местный житель. Мужчина нигде не работает и был неоднократно судим за имущественный преступления.

На мужчину возбудили уголовное дело о краже.



кража

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