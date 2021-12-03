Преступник бил девочек по лицу и по голове
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении мужчины, который напал на двух 12-летних девочек, учениц пятого класса.
Как сообщал «Байкал-Daily», нападение произошло в июле на железнодорожном мосту на перегоне «Улан-Удэ – Заудинский». Мужчина увидел двух девочек и напал на них. Он схватил детей за волосы и стал бить по лицу и голове. Затем потребовать отдать ему все ценные вещи.
Испугавшись, одна из девочек отдала ему золотые серьги (стоимостью свыше шести тысяч рублей).
Нападавший пустился бежать, но его остановили неравнодушные прохожие. Двое молодых людей, шедшие неподалёку, услышали детские крики и бросились на помощь. Они догнали преступника, задержали и сдали приехавшим транспортным полицейским. За этот поступок молодым людям вручили благодарность от Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Нападавший признан виновным в разбое. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии особого режима.
- Кроме того, суд по искам Бурятской транспортной прокуратуры возложил на осуждённого обязанность по компенсации морального вреда, причинённого несовершеннолетним потерпевшим, в размере 200 тысяч рублей каждой, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как долго будет расплачиваться с девочками осуждённый, пока неясно. Ранее сообщалось, что он бездомный.
Улан-удэнца, напавшего на девочек, приговорили к пяти годам
Происшествия, Фото:
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