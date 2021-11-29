 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 ноября

28 ноября

Популярное

В Бурятии произошёл пожар на пилораме

В Бурятии произошёл пожар на пилораме
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Загорелись бытовка и котельная

Днём 28 ноября в селе Курумкан на территории пилорамы произошёл пожар.

- На момент прибытия пожарных горели бытовая комната, котельная и крыша строения. На ликвидацию открытого горения потребовалось 27 минут. В результате пожара огнём повреждены два помещения и крыша на общей площади 36 кв.м. Распространения огня по сгораемым конструкциям здания не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Вероятно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Также в воскресенье в Бурятии горели несколько бань – в Кяхте и в улусе Булаг Кижингинского района.



пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии задержали терпеливого наркомана
В Бурятии задержали терпеливого наркомана
Происшествия, 29.11.2021
Молодой человек изготовил наркотик ещё летом, но забрал из тайника только сейчас
В Бурятии произошёл пожар на пилораме
В Бурятии произошёл пожар на пилораме
Происшествия, 29.11.2021
Загорелись бытовка и котельная
В Иркутской области расследуют хищение 600 тысяч из бюджета ПФР
В Иркутской области расследуют хищение 600 тысяч из бюджета ПФР
Происшествия, 29.11.2021
Заместителя управляющего отделения ПФР по Иркутской области арестовали
В Бурятии железнодорожник получил взятку в 300 тысяч
В Бурятии железнодорожник получил взятку в 300 тысяч
Происшествия, 29.11.2021
Подозреваемые – начальник и его водитель
Иркутянка заявила, что её сына побил охранник торгового центра
Иркутянка заявила, что её сына побил охранник торгового центра
Происшествия, 29.11.2021
По словам женщины, охраннику не понравилось, что у парня была порвана маска
В Бурятии насмерть сбили пешехода
В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия, 29.11.2021
Мужчина шёл по проезжей части 
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
Происшествия, 28.11.2021
Пьяного горожанина спас сосед
В Бурятии бухгалтер отдела МВД воровала деньги
В Бурятии бухгалтер отдела МВД воровала деньги
Происшествия, 27.11.2021
Мошенница из бухгалтерии отдела МВД предстала перед судом
В Бурятии нашли два самых опасных ручья
В Бурятии нашли два самых опасных ручья
Происшествия, 27.11.2021
В ручьях, что находятся недалеко друг от друга, постоянно застревают автомобили
В Улан-Удэ насмерть сбили женщину
В Улан-Удэ насмерть сбили женщину
Происшествия, 27.11.2021
Женщина-пешеход погибла, переходя дорогу не по «зебре»
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от сотрудников ДПС
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от сотрудников ДПС
Происшествия, 26.11.2021
Пьяного водителя поймали благодаря бдительным горожанам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^