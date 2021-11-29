В Бурятии произошёл пожар на пилораме

Загорелись бытовка и котельная



Днём 28 ноября в селе Курумкан на территории пилорамы произошёл пожар.



- На момент прибытия пожарных горели бытовая комната, котельная и крыша строения. На ликвидацию открытого горения потребовалось 27 минут. В результате пожара огнём повреждены два помещения и крыша на общей площади 36 кв.м. Распространения огня по сгораемым конструкциям здания не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Вероятно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



Также в воскресенье в Бурятии горели несколько бань – в Кяхте и в улусе Булаг Кижингинского района.







