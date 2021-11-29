Загорелись бытовка и котельная
Днём 28 ноября в селе Курумкан на территории пилорамы произошёл пожар.
- На момент прибытия пожарных горели бытовая комната, котельная и крыша строения. На ликвидацию открытого горения потребовалось 27 минут. В результате пожара огнём повреждены два помещения и крыша на общей площади 36 кв.м. Распространения огня по сгораемым конструкциям здания не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вероятно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Также в воскресенье в Бурятии горели несколько бань – в Кяхте и в улусе Булаг Кижингинского района.
В Бурятии произошёл пожар на пилораме
Происшествия, Фото:
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