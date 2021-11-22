Браконьера поймали на реке Кичера
На севере Бурятии на реке Кичера, в местности Гаинда, поймали браконьера, ловившего запрещённый к добыче байкальский омуль. 44-летнего местного жителя задержали сотрудники транспортной полиции.
Мужчина ловил омуль сетью – запрещённым орудием массового истребления. Сумма ущерба составила 95 тысяч рублей.
Ранее задержанный уже был судим за незаконный вылов.
- Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением сетей несёт уголовную ответственность по пункту «в» части первой статьи 256 УК РФ. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей, - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте.
Житель Бурятии ловил омуль сетью
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