Житель Бурятии ловил омуль сетью

Браконьера поймали на реке Кичера



На севере Бурятии на реке Кичера, в местности Гаинда, поймали браконьера, ловившего запрещённый к добыче байкальский омуль. 44-летнего местного жителя задержали сотрудники транспортной полиции.



Мужчина ловил омуль сетью – запрещённым орудием массового истребления. Сумма ущерба составила 95 тысяч рублей.



Ранее задержанный уже был судим за незаконный вылов.



- Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением сетей несёт уголовную ответственность по пункту «в» части первой статьи 256 УК РФ. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей, - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте.





