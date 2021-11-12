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В Улан-Удэ серийных домушников отправили в колонию

В Улан-Удэ серийных домушников отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Ущерб составил около двух миллионов рублей

В Улан-Удэ вынесен приговор в отношении пятерых жителей республики; они признаны виновными в кражах и грабежах.

С августа по декабрь 2016 года ранее судимые мужчины, заранее спланировав преступления, распределили преступные роли и совершили 32 квартирные кражи в Улан-Удэ и пригороде.

Отжимая створки пластиковых окон, они проникали в жильё и похищали бытовую технику, ювелирные изделия, инструменты, одежду, обувь. Кроме того, они также украли два автомобиля, чтобы затем разобрать и продать запчасти. 

- Суд назначил виновным лишения свободы сроком от 3 до 6 лет 8 месяцев в исправительных колониях общего и строгого режимов. Удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму более 1,8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
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