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Житель Забайкалья подозревается в изнасиловании девятилетней девочки

Житель Забайкалья подозревается в изнасиловании девятилетней девочки
Происшествия,  Фото:pexels.com
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы

На 42-летнего жителя Нерчинска возбуждено уголовное дело по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки.

По данным следствия, 26 сентября мужчина обманом привёл девочку в свой дом, где изнасиловал.

После преступления мужчина скрылся. Подозреваемый через два дня задержан в соседнем районном центре в результате совместной работы следователей и полицейских.

- Следователи провели комплекс следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. По действующему уголовному законодательству подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
изнасилование

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