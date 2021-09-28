В Иркутской области горели 20 гаражей

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошёл этой ночью



Ночью 28 сентября на севере Иркутской области произошёл крупный пожар. В посёлке Янгель загорелся гаражный кооператив «Восток». Огонь охватил 20 гаражей.



В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что тушить пожар начали в 00.19 часов. Ликвидирован он был в 4.45 часов утра.



На месте работали 11 пожарных и три единицы техники.

