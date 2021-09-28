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В Иркутской области горели 20 гаражей

В Иркутской области горели 20 гаражей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл этой ночью

Ночью 28 сентября на севере Иркутской области произошёл крупный пожар. В посёлке Янгель загорелся гаражный кооператив «Восток». Огонь охватил 20 гаражей.

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что тушить пожар начали в 00.19 часов. Ликвидирован он был в 4.45 часов утра.

На месте работали 11 пожарных и три единицы техники.
пожар гаражи

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