В Бурятии девушка гуляла с рюкзаком конопли













В Селенгинском районе сотрудники наркоконтроля изъяли у граждан наркотики, рассказали в МВД по Бурятии.Так, у 28-летней жительницы Гусиноозёрске обнаружили около 280 граммов конопли.Девушку доставили в отдел полиции для установления личности в рамках розыска без вести пропавшей жительницы Иволгинского района. У доставленной девушки как раз не было при себе паспорта.В отделе полиции и была изъята конопля. Её, как выяснилось, девушка собрала днём ранее и носила с собой в рюкзаке, планируя перепрятать.- У задержанной предварительно установлен факт употребления марихуаны. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, - сообщили в МВД по Бурятии.Также на въезде в Гусиноозёрск полицейские остановили на пункте весового контроля автомобиль, водитель которого нарушил правила.Из багажника машины полицейские изъяли рюкзак с коноплей весом около 640 граммов. Рюкзак принадлежал 38-летнему пассажиру.Он пояснил, что на попутке он возвращался домой в город Бабушкин после сбора конопли. У него также предварительно установлен факт употребления запрещенного вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.