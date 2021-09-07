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В Бурятии девушка гуляла с рюкзаком конопли

В Бурятии девушка гуляла с рюкзаком конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В Селенгинском районе полицейские нашли сразу два рюкзака с наркотиками

В Селенгинском районе сотрудники наркоконтроля изъяли у граждан наркотики, рассказали в МВД по Бурятии.

Так, у 28-летней жительницы Гусиноозёрске обнаружили около 280 граммов конопли.

Девушку доставили в отдел полиции для установления личности в рамках розыска без вести пропавшей жительницы Иволгинского района. У доставленной девушки как раз не было при себе паспорта.

В отделе полиции и была изъята конопля. Её, как выяснилось, девушка собрала днём ранее и носила с собой в рюкзаке, планируя перепрятать.

- У задержанной предварительно установлен факт употребления марихуаны. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, - сообщили в МВД по Бурятии.


Также на въезде в Гусиноозёрск полицейские остановили на пункте весового контроля автомобиль, водитель которого нарушил правила.

Из багажника машины полицейские изъяли рюкзак с коноплей весом около 640 граммов. Рюкзак принадлежал 38-летнему пассажиру.

Он пояснил, что на попутке он возвращался домой в город Бабушкин после сбора конопли. У него также предварительно установлен факт употребления запрещенного вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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