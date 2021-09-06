Задержанный признался в преступлениях
29-летнему жителю Ангарска предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действия сексуального характера. Одно из преступлений произошло ещё восемь лет назад.
- Проведён комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений прошлых лет в Ангарске. Благодаря проведённой генетической экспертизе генотип 29-летнего местного жителя совпал с ДНК-профилем лица, который в 2013 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 21-летней девушки, а также изнасиловал 18-летнюю девушку в 2020 году, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Подозреваемый был задержан в конце августа. Известно, что он работал охранником и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Мужчина на допросе признался в преступлениях. Недавно он был заключен под стражу.
Расследование уголовных дел, объединённых в одно производство, продолжается.
В Ангарске насильника вычислили по ДНК спустя восемь лет
Происшествия, Фото:
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