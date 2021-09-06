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В Ангарске насильника вычислили по ДНК спустя восемь лет

В Ангарске насильника вычислили по ДНК спустя восемь лет
Происшествия,  Фото:pexels.com
Задержанный признался в преступлениях

29-летнему жителю Ангарска предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действия сексуального характера. Одно из преступлений произошло ещё восемь лет назад.

- Проведён комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений прошлых лет в Ангарске. Благодаря проведённой генетической экспертизе генотип 29-летнего местного жителя совпал с ДНК-профилем лица, который в 2013 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 21-летней девушки, а также изнасиловал 18-летнюю девушку в 2020 году, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Подозреваемый был задержан в конце августа. Известно, что он работал охранником и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Мужчина на допросе признался в преступлениях. Недавно он был заключен под стражу.

Расследование уголовных дел, объединённых в одно производство, продолжается.
изнасилование

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