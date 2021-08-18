 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 августа

17 августа

Популярное

В Иркутске с начала года произошло более 40 ДТП с автобусами

В Иркутске с начала года произошло более 40 ДТП с автобусами
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Дорожные полицейские проверяют маршрутки

В Иркутске сотрудники ГИБДД проводят рейды по проверке маршрутных транспортных средств. Госавтоинспекторы изучают документацию водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, а также техническое состояние самих автобусов, исправность тормозной системы и рулевого управления и укомплектованность.

В этом году дорожные полицейские проверили более 2200 единиц пассажирского транспорта. Выявлено свыше 400 технических неисправностей. В 20 случаях запрещена эксплуатация с постановкой на специализированную стоянку для задержанного транспорта.

Всего с начала года на территории Иркутска и прилегающего района было зарегистрировано более 40 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Более 50 человек получили травмы.


ДТП автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнку обокрал собутыльник её сожителя
Улан-удэнку обокрал собутыльник её сожителя
Происшествия, 18.08.2021
Женщины не было дома, когда гражданский супруг закатил гулянку с новым знакомым
Улан-удэнец стал угонщиком после ссоры с женой
Улан-удэнец стал угонщиком после ссоры с женой
Происшествия, 18.08.2021
Мужчина пошёл на угон чужого автомобиля после того, как провёл ночь в кустах
В некоторых районах Бурятии ожидаются селевые потоки
В некоторых районах Бурятии ожидаются селевые потоки
Происшествия, 18.08.2021
Выход воды на пойму наблюдается в четырёх сёлах
Ситуацию с COVID-19 в Бурятии оценили как хрупкую
Ситуацию с COVID-19 в Бурятии оценили как хрупкую
Происшествия, 18.08.2021
В Бурятии назвали проблемные по коронавирусу районы
Иркутянин до смерти избил гражданскую супругу
Иркутянин до смерти избил гражданскую супругу
Происшествия, 18.08.2021
Мужчина зверски бил женщину по рукам, ногам и голове
В Иркутской области при опрокидывании лодки погибли два человека
В Иркутской области при опрокидывании лодки погибли два человека
Происшествия, 18.08.2021
Ещё двух человек с перевернувшейся лодки ищут
В Бурятии поймали незаконного охотника
В Бурятии поймали незаконного охотника
Происшествия, 18.08.2021
У мужчины не было охотничьего билета и разрешения на охоту
В Чите водитель скорой присвоил вещи умершего пациента
В Чите водитель скорой присвоил вещи умершего пациента
Происшествия, 18.08.2021
Водителя попросили передать вещи умершего его близким, но он украл их
Житель Бурятии едва не сжёг обидчика заживо
Житель Бурятии едва не сжёг обидчика заживо
Происшествия, 18.08.2021
Мужчина из мести спалил гараж, где спал обидчик
В Бурятии 10 человек госпитализировали после ДТП с вахтовым автобусом
В Бурятии 10 человек госпитализировали после ДТП с вахтовым автобусом
Происшествия, 18.08.2021
По предварительной информации, у вахтовки могли отказать тормоза
В Иркутске пьяный водитель утопил «Тойоту» и бросил в ней девушку
В Иркутске пьяный водитель утопил «Тойоту» и бросил в ней девушку
Происшествия, 18.08.2021
Спутницу водителя спасали дорожные полицейские
Прокуратура Бурятии проверит ДТП на территории ГОК «Озёрный»
Прокуратура Бурятии проверит ДТП на территории ГОК «Озёрный»
Происшествия, 18.08.2021
По результатам проверки будут приняты меры 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^