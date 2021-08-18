В Иркутске с начала года произошло более 40 ДТП с автобусами

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Дорожные полицейские проверяют маршрутки



В Иркутске сотрудники ГИБДД проводят рейды по проверке маршрутных транспортных средств. Госавтоинспекторы изучают документацию водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, а также техническое состояние самих автобусов, исправность тормозной системы и рулевого управления и укомплектованность.



В этом году дорожные полицейские проверили более 2200 единиц пассажирского транспорта. Выявлено свыше 400 технических неисправностей. В 20 случаях запрещена эксплуатация с постановкой на специализированную стоянку для задержанного транспорта.



Всего с начала года на территории Иркутска и прилегающего района было зарегистрировано более 40 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Более 50 человек получили травмы.





