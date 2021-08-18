Дорожные полицейские проверяют маршрутки
В Иркутске сотрудники ГИБДД проводят рейды по проверке маршрутных транспортных средств. Госавтоинспекторы изучают документацию водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, а также техническое состояние самих автобусов, исправность тормозной системы и рулевого управления и укомплектованность.
В этом году дорожные полицейские проверили более 2200 единиц пассажирского транспорта. Выявлено свыше 400 технических неисправностей. В 20 случаях запрещена эксплуатация с постановкой на специализированную стоянку для задержанного транспорта.
Всего с начала года на территории Иркутска и прилегающего района было зарегистрировано более 40 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Более 50 человек получили травмы.
В Иркутске с начала года произошло более 40 ДТП с автобусами
Происшествия, Фото:
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