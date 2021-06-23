Рядом с Читой тушат лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Пожар тушат 16 человек



На расстоянии шести километров от Читы действует лесной пожар. Площадь возгорания составила три гектара, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкальского края.



По данным региональной диспетчерской службы, пожар тушат 16 человек из лесопожарных формирований Забайкальского края. Они задействовали четыре единицы техники.



На территории Забайкалья продолжает действовать особый противопожарный режим, который был введён 2 апреля.



