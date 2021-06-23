 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

Рядом с Читой тушат лесной пожар

Рядом с Читой тушат лесной пожар
Происшествия,  Фото:из архива
Пожар тушат 16 человек

На расстоянии шести километров от Читы действует лесной пожар. Площадь возгорания составила три гектара, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкальского края.

По данным региональной диспетчерской службы, пожар тушат 16 человек из лесопожарных формирований Забайкальского края. Они задействовали четыре единицы техники.

На территории Забайкалья продолжает действовать особый противопожарный режим, который был введён 2 апреля.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ участковый задержал мужчину из федерального розыска
В Улан-Удэ участковый задержал мужчину из федерального розыска
Происшествия, 23.06.2021
В розыск мужчину объявило УФСИН по Забайкальскому краю
Улан-удэнка обняла женщину и сняла с уха серёжку
Улан-удэнка обняла женщину и сняла с уха серёжку
Происшествия, 23.06.2021
Золотую серёжку воровка продала крайне дёшево
В Забайкалье утонула двухлетняя девочка
В Забайкалье утонула двухлетняя девочка
Происшествия, 23.06.2021
Мать оставила девочку на несколько минут
В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, скрылся на такси
В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, скрылся на такси
Происшествия, 23.06.2021
Задержанный водитель признался в трусости
В Иркутске подтоплено 622 приусадебных участка
В Иркутске подтоплено 622 приусадебных участка
Происшествия, 23.06.2021
Продолжаются работы по ликвидации подтопления
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения мужчины
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения мужчины
Происшествия, 23.06.2021
Пропавший мужчина ушёл из дома ещё в начале мая
В Улан-Удэ столкнулись пять машин
В Улан-Удэ столкнулись пять машин
Происшествия, 23.06.2021
Виновником массового столкновения стал водитель, не предоставивший преимущество
В Бурятии работники фермы украли 120 коров
В Бурятии работники фермы украли 120 коров
Происшествия, 23.06.2021
Коров работники фермы воровали на протяжении трёх лет
В Бурятии начальника пожарной части осудили за гибель сотрудника
В Бурятии начальника пожарной части осудили за гибель сотрудника
Происшествия, 23.06.2021
Молодой пожарный погиб, снимая кошку со столба
Житель Иркутской области переделал гараж в теплицу для конопли
Житель Иркутской области переделал гараж в теплицу для конопли
Происшествия, 23.06.2021
Мужчина установил датчики температуры, специальное освещение, систему орошения и вентиляции
Улан-удэнку обокрали в почтовом отделении
Улан-удэнку обокрали в почтовом отделении
Происшествия, 23.06.2021
Женщина заметила пропажу, когда вышла из здания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^