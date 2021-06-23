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В Улан-Удэ участковый задержал мужчину из федерального розыска

В Улан-Удэ участковый задержал мужчину из федерального розыска
Происшествия, 
В розыск мужчину объявило УФСИН по Забайкальскому краю

17 июня в полицию Железнодорожного района поступило сообщение от 38-летнего улан-удэнца о краже. Мужчина рассказал, что двое мужчин избили его после конфликта.

После этого, помирившись, они втроём сели распивать спиртное. В ходе застолья 25-летний гость украл у мужчины сотовый телефон.

Прибывшие полицейские выяснили, что подозреваемый, будучи условно осужденным за имущественное преступление, скрывался от УФСИН по Забайкальскому краю и был объявлен в федеральный розыск.

- Через два дня участковый установил местонахождение мужчины. Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан полицейским. Свою вину он признал. Мужчина рассказал следователю, что телефон он продал, а вырученные деньги потратил, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

По факту кражи сотового телефона возбуждено уголовное дело. По факту нанесения побоев проводится проверка. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

федеральный розыск
 
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