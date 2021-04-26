Под Иркутском погиб водитель бетономешалки

Водитель врезался в электроопору
В воскресенье, 25 апреля, около 10.30 часов в рабочем посёлке Маркова под Иркутском погиб 33-летний водитель бетономешалки.
- По предварительной информации, 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Мицубиши Фусо», следуя по улице Лесная, не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет и наезд на бетонную электроопору. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
На месте автоаварии работали сотрудники ГИБДД, они устанавливали условия и причины аварии.
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