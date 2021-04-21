 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

Перезагрузка бизнеса: регистрация на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live»

20 апреля

Популярное

В Иркутской области семеро мужчин вырубили лес на 9,5 млн

В Иркутской области семеро мужчин вырубили лес на 9,5 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В Тайшетском районе полицейские пресекли деятельность группы «чёрных лесорубов»

В Тайшетском районе пресекли незаконную рубку древесины на сумму более 9,5 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

По версии следствия, семь мужчин в возрасте от 36 до 56 лет, двое из которых ранее судимые, валили лес под руководством 36-летнего бригадира. Он заключил договор с фирмой, занимающейся рубкой деревьев. Используя официальные документы, в семисот метрах от законной лесоделяны организатор с подельниками незаконно рубили деревья.


В ходе обысков были изъяты и помещены на штрафстоянку пять тракторов, два грузовика «КамАЗ» с крановой установкой и прицепом. Кроме этого, в качестве вещественных доказательств приобщены бензопилы и вырубленные сосны.

Объём незаконно вырубленных лесных насаждений превышает 650 кубических метров. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду РФ, составил свыше 9,5 миллионов рублей.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время устанавливаются другие участники группы, а также дополнительные эпизоды преступной деятельности.



черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области налётчик приставил нож к горлу менеджера
В Иркутской области налётчик приставил нож к горлу менеджера
Происшествия, 21.04.2021
Преступник две трети жизни провёл в местах лишения свободы
В Улан-Удэ собаки сильно покусали двух мальчиков
В Улан-Удэ собаки сильно покусали двух мальчиков
Происшествия, 21.04.2021
С начала апреля домашние собаки покусали семь человек
В Иркутской области семеро мужчин вырубили лес на 9,5 млн
В Иркутской области семеро мужчин вырубили лес на 9,5 млн
Происшествия, 21.04.2021
В Тайшетском районе полицейские пресекли деятельность группы «чёрных лесорубов»
В Бурятии на месте пожара нашли тела трёх человек
В Бурятии на месте пожара нашли тела трёх человек
Происшествия, 21.04.2021
Пожар произошёл в четырёхэтажном доме
В Иркутской области нашли по видео из соцсетей водителя-лихача
В Иркутской области нашли по видео из соцсетей водителя-лихача
Происшествия, 21.04.2021
Нарушителем оказался гражданин Таджикистана
В Бурятии волки давят по 70 баранов за раз
В Бурятии волки давят по 70 баранов за раз
Происшествия, 21.04.2021
После того как волки уничтожили отару фермерши, у неё пропало желание разводить овец
Пьяный иркутянин палил из автомата
Пьяный иркутянин палил из автомата
Происшествия, 21.04.2021
Инцидент произошёл в садоводстве
В Иркутской области директор школы перевела мошенникам 430 тысяч
В Иркутской области директор школы перевела мошенникам 430 тысяч
Происшествия, 21.04.2021
Звонившие представлялись сотрудниками банка и столичными полицейскими
В Бурятии пожарные отстояли жилую квартиру
В Бурятии пожарные отстояли жилую квартиру
Происшествия, 21.04.2021
Огонь повредил только квартиру, где никто не живёт
В Бурятии «чёрный лесоруб» после погони сочинил враки
В Бурятии «чёрный лесоруб» после погони сочинил враки
Происшествия, 21.04.2021
«Чёрный лесоруб» выдумал историю, когда его двор окружили
Забайкалка ножом замахнулась на полицейских и сотрудников опеки
Забайкалка ножом замахнулась на полицейских и сотрудников опеки
Происшествия, 21.04.2021
Женщина заступалась за родственницу – многодетную мать
Улан-удэнец подворовывал золото у возлюбленной
Улан-удэнец подворовывал золото у возлюбленной
Происшествия, 21.04.2021
Драгоценности женщина прятала в подполье
В Улан-Удэ мать бросила малышей на улице и ушла пьянствовать
В Улан-Удэ мать бросила малышей на улице и ушла пьянствовать
Происшествия, 21.04.2021
Детям, которых оставили играть на улице, всего по два и три года
Читинец по чужому паспорту получил кредиты на полмиллиона
Читинец по чужому паспорту получил кредиты на полмиллиона
Происшествия, 21.04.2021
Подозреваемый в мошенничестве при оформлении кредитов задержан
В Бурятии в ДТП тяжело пострадал мотоциклист
В Бурятии в ДТП тяжело пострадал мотоциклист
Происшествия, 21.04.2021
У пострадавшего нет водительских прав

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^