В Иркутской области семеро мужчин вырубили лес на 9,5 млн

По версии следствия, семь мужчин в возрасте от 36 до 56 лет, двое из которых ранее судимые, валили лес под руководством 36-летнего бригадира. Он заключил договор с фирмой, занимающейся рубкой деревьев. Используя официальные документы, в семисот метрах от законной лесоделяны организатор с подельниками незаконно рубили деревья.





В настоящее время устанавливаются другие участники группы, а также дополнительные эпизоды преступной деятельности.













В Тайшетском районе пресекли незаконную рубку древесины на сумму более 9,5 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.В ходе обысков были изъяты и помещены на штрафстоянку пять тракторов, два грузовика «КамАЗ» с крановой установкой и прицепом. Кроме этого, в качестве вещественных доказательств приобщены бензопилы и вырубленные сосны.Объём незаконно вырубленных лесных насаждений превышает 650 кубических метров. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду РФ, составил свыше 9,5 миллионов рублей.Возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.