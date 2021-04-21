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В Бурятии «чёрный лесоруб» после погони сочинил враки

В Бурятии «чёрный лесоруб» после погони сочинил враки
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
«Чёрный лесоруб» выдумал историю, когда его двор окружили

Во время патрулирования лесов Тарбагатайского района Бурятии сотрудники Заудинского лесничества увидели автомобиль «УАЗ» с прицепом, гружённый древесиной.

Лесники выехали вслед за машиной. Водитель, заметив лесников, отцепил прицеп и попытался скрыться.

Началась погоня, во время которой мужчина неоднократно создавал аварийные ситуации на лесной дороге.

Вскоре машина заехала во двор в посёлке Николаевский, где водитель спрятался в гараже.

Лесники вызвали полицейских и окружили двор, чтобы мужчина не мог скрыться. Пока сотрудники полиции ехали к месту, мужчина успел снять задние колёса с автомобиля. Затем он сочинил историю, что никуда не выезжал, а его автомобиль якобы сломан, предъявляя отсутствие колёс.

Однако все улики, а также следы, которые вели из леса, указывали на его причастность к нарушению. Вскоре нарушитель сознался, что спилил сосны незаконно.

- Выяснилось, что мужчина незаконно вырубил около 6 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 125 тысяч рублей, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «УАЗ» с самодельным прицепом были изъяты.

- В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, - отметили в агентстве лесного хозяйства.


черные лесорубы
 
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