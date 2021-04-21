В Бурятии «чёрный лесоруб» после погони сочинил враки

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

«Чёрный лесоруб» выдумал историю, когда его двор окружили



Во время патрулирования лесов Тарбагатайского района Бурятии сотрудники Заудинского лесничества увидели автомобиль «УАЗ» с прицепом, гружённый древесиной.



Лесники выехали вслед за машиной. Водитель, заметив лесников, отцепил прицеп и попытался скрыться.



Началась погоня, во время которой мужчина неоднократно создавал аварийные ситуации на лесной дороге.



Вскоре машина заехала во двор в посёлке Николаевский, где водитель спрятался в гараже.



Лесники вызвали полицейских и окружили двор, чтобы мужчина не мог скрыться. Пока сотрудники полиции ехали к месту, мужчина успел снять задние колёса с автомобиля. Затем он сочинил историю, что никуда не выезжал, а его автомобиль якобы сломан, предъявляя отсутствие колёс.



Однако все улики, а также следы, которые вели из леса, указывали на его причастность к нарушению. Вскоре нарушитель сознался, что спилил сосны незаконно.



- Выяснилось, что мужчина незаконно вырубил около 6 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 125 тысяч рублей, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «УАЗ» с самодельным прицепом были изъяты.



- В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, - отметили в агентстве лесного хозяйства.





