В Бурятии «чёрный лесоруб» после погони сочинил враки

«Чёрный лесоруб» выдумал историю, когда его двор окружили
Во время патрулирования лесов Тарбагатайского района Бурятии сотрудники Заудинского лесничества увидели автомобиль «УАЗ» с прицепом, гружённый древесиной.
Лесники выехали вслед за машиной. Водитель, заметив лесников, отцепил прицеп и попытался скрыться.
Началась погоня, во время которой мужчина неоднократно создавал аварийные ситуации на лесной дороге.
Вскоре машина заехала во двор в посёлке Николаевский, где водитель спрятался в гараже.
Лесники вызвали полицейских и окружили двор, чтобы мужчина не мог скрыться. Пока сотрудники полиции ехали к месту, мужчина успел снять задние колёса с автомобиля. Затем он сочинил историю, что никуда не выезжал, а его автомобиль якобы сломан, предъявляя отсутствие колёс.
Однако все улики, а также следы, которые вели из леса, указывали на его причастность к нарушению. Вскоре нарушитель сознался, что спилил сосны незаконно.
- Выяснилось, что мужчина незаконно вырубил около 6 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 125 тысяч рублей, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «УАЗ» с самодельным прицепом были изъяты.
- В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, - отметили в агентстве лесного хозяйства.
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Происшествия, Фото:
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