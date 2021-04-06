На утро 6 апреля лесные пожары ликвидированы
Лесной пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Площадь – 8 га, 5 из которых на площади, покрытой лесами.
Кроме этого, продолжались работы по дотушиванию локализованного очага, который возник 4 апреля.
Всего на тушении задействовано 14 человек из числа лесной охраны и 3 единицы лесопожарной техники.
На утро 6 апреля лесные пожары ликвидированы. Новых очагов возгорания не обнаружено, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В нацпарке Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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