В нацпарке Бурятии потушили лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На утро 6 апреля лесные пожары ликвидированы



Лесной пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Площадь – 8 га, 5 из которых на площади, покрытой лесами.



Кроме этого, продолжались работы по дотушиванию локализованного очага, который возник 4 апреля.



Всего на тушении задействовано 14 человек из числа лесной охраны и 3 единицы лесопожарной техники.



На утро 6 апреля лесные пожары ликвидированы. Новых очагов возгорания не обнаружено, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

