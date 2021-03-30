Инцидент произошёл в Борзе
В Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту инцидента с участием сотрудников полиции, произошедшего 27 марта в городе Борзя.
По предварительным данным, 27 марта сотрудники ГИБДД задержали местного жителя, управляющего автомобилем с признаками опьянения. Во время составления протокола водитель оказывал неповиновение полицейским и попытался скрыться. Полицейские задержали беглеца, однако им попытались помешать его родственники. В следственном управлении сообщили, что родственники водителя применили физическую силу к автоинспекторам.
Позднее родственники задержанного распространили видео задержания в социальных сетях.
- В ходе проверки следователи установят и опросят всех участников инцидента, а также очевидцев произошедшего. Следователи изымут и изучат записи камер мобильных телефонов, регистраторов. В ходе проверки будут тщательно изучены действия каждой стороны конфликта и дадут им принципиальную правовую оценку, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
По результатам проверки будет принято правовое решение.
В Забайкалье следователи проверяют действия полиции при задержании водителя
Происшествия, Фото:
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