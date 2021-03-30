В Забайкалье следователи проверяют действия полиции при задержании водителя

Инцидент произошёл в Борзе



В Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту инцидента с участием сотрудников полиции, произошедшего 27 марта в городе Борзя.



По предварительным данным, 27 марта сотрудники ГИБДД задержали местного жителя, управляющего автомобилем с признаками опьянения. Во время составления протокола водитель оказывал неповиновение полицейским и попытался скрыться. Полицейские задержали беглеца, однако им попытались помешать его родственники. В следственном управлении сообщили, что родственники водителя применили физическую силу к автоинспекторам.



Позднее родственники задержанного распространили видео задержания в социальных сетях.



- В ходе проверки следователи установят и опросят всех участников инцидента, а также очевидцев произошедшего. Следователи изымут и изучат записи камер мобильных телефонов, регистраторов. В ходе проверки будут тщательно изучены действия каждой стороны конфликта и дадут им принципиальную правовую оценку, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



По результатам проверки будет принято правовое решение.

