Оружие было конфисковано
31-летнего жителя Кабанского района Бурятии оштрафовали за незаконное хранение огнестрельного оружия.
В ноябре 2020 года полицейские при патрулировании задержали мужчину, который нёс ружьё 16 калибра. На оружие не было соответствующих документов. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.
На суде мужчина вину свою признал. Ему было назначено административное наказание в виде штрафа в три тысячи рублей, с конфискацией оружия, сообщили в Кабанском районном суде.
Жителя Бурятии оштрафовали за ружьё
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
При виде лесников «чёрные лесорубы» бросились наутёк, бросив свои вещи
Оружие было конфисковано
В Тайшете вынесли приговор эксгибиционисту
Спустя несколько дней он выкинул сим-карту и сам начал пользоваться гаджетом
Назначенное ему наказание оставили без изменения
Браконьер вызвал такси, чтобы увезти тушу
Адвокат пытался смягчить назначенное за страшное ДТП наказание
Грабитель попал в колонию
Пострадавшая в перинатальном центре женщина намерена подавать иск в суд
ДТП произошло в центре города
Это касается строений на пониженных участках местности
Статистику раскрыла детский омбудсмен Бурятии
Попытка взятки зафиксирована в поезде
Аварии произошли утром
Осуждённый мужчина просил выпустить его на волю