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Жителя Бурятии оштрафовали за ружьё

Жителя Бурятии оштрафовали за ружьё
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Оружие было конфисковано

31-летнего жителя Кабанского района Бурятии оштрафовали за незаконное хранение огнестрельного оружия.

В ноябре 2020 года полицейские при патрулировании задержали мужчину, который нёс ружьё 16 калибра. На оружие не было соответствующих документов. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.

На суде мужчина вину свою признал. Ему было назначено административное наказание в виде штрафа в три тысячи рублей, с конфискацией оружия, сообщили в Кабанском районном суде.
штраф оружие
 
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