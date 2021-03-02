Жителя Бурятии оштрафовали за ружьё

Оружие было конфисковано



31-летнего жителя Кабанского района Бурятии оштрафовали за незаконное хранение огнестрельного оружия.



В ноябре 2020 года полицейские при патрулировании задержали мужчину, который нёс ружьё 16 калибра. На оружие не было соответствующих документов. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.



На суде мужчина вину свою признал. Ему было назначено административное наказание в виде штрафа в три тысячи рублей, с конфискацией оружия, сообщили в Кабанском районном суде.

