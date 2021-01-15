Улан-удэнца пырнула ножом жена, которую он выгонял из дома

Получивший ножевое ранение мужчина сам вызвал «скорую»



В Улан-Удэ между пьяными супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого жена ударила мужа ножом в живот.



Перед этим мужчина матерился, угрожал выгнать супругу из дома, ударил её по лицу и сильно толкнул, отчего она упала. После этого жена схватила нож на кухне, чтобы открыть щеколду двери комнаты, в которой закрылся муж, чтобы забрать дочь и уйти из квартиры. На суде жительница Улан-Удэ утверждала, что в это время из комнаты вышел муж и замахнулся на неё стеклянной бутылкой. В ответ же она ткнула его ножом, поскольку испугалась, что он может ударить её бутылкой.



Также сообщила, что с мужем они часто ругаются, и он бьёт ей, а в полицию ранее никогда не обращалась, поскольку муж военнослужащий.



Мужчина от удара ножом упал на пол от боли. В это время его супруга, посчитав, что рана несерьёзная, поднялась на второй этаж, подальше от мужа. Тем временем, к потерпевшему подошёл проснувшийся гость и по его просьбе принёс телефон. Пострадавший в итоге сам вызвал скорую помощь.



Как позже выяснилось, ножевое ранение было расценено как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью человека. Была проведена экстренная операция.



Женщина признала свою вину, в содеянном раскаялась.



В декабре Октябрьский районный суд признал горожанку виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ст.82 УК РФ реальное отбывание наказания отсрочено до достижения её ребенком 14-летнего возраста.





