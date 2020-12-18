Улан-удэнец пришёл в ворованной куртке туда, откуда её украли

Вор поменялся украденной курткой с приятелем



В Улан-Удэ работники спортивного магазина при инвентаризации выявили недостачу. Пропала куртка стоимостью более 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии



Спустя несколько дней в магазин пришёл мужчина в аналогичной куртке. Сотрудники службы безопасности попросили его сказать, где и когда он приобретал вещь, объяснив, что она похожа на украденную. Мужчина не смог ничего пояснить. После чего работники магазина вызвали полицию.



Прибывшим на место полицейским покупатель рассказал, что куртку ему дал знакомый. Приятель был задержан.



Как выяснилось, вечером 8 декабря 30-летний улан-удэнец зашёл в примерочную магазина, взяв несколько курток. Увидев, что на одной из них нет магнитной клипсы, мужчина вырвал ярлыки. Затем, надев куртку поверх своей, вышел из магазина.



На следующий день мужчина поменялся одеждой со своим знакомым, не сообщив другу о том, что куртка ворованная.



12 декабря новый владелец куртки случайно пришёл в магазин, где она была украдена, чтобы купить шапку. Здесь он и был остановлен сотрудниками службы безопасности.



Задержанный официально трудоустроен, ранее привлекался за преступление против личности и наркопреступление. Возбуждено уголовное дело.





